Die Zeichen der Zeit erkannt

Im Herzen der Kurpfalz liegt Deidesheim. Gelegen inmitten malerischer Natur ist es nicht verwunderlich, dass es immer mehr Menschen aus den Städten der Metropolregion Rhein-Neckar in das ländliche Idyll der Kurpfalz zieht. Diesem Trend folgend das Mannheimer Immobilienbüro von Darius Peter Kozlowski Objekte aus der Pfalz in ihr Portfolio übernommen. Da die Nachfrage beständig weiter gestiegen ist, entschloss sich Kozlowski im vergangenen Jahr, einen zweiten Standort von Kozlowski-Immobilien in Deidesheim zu eröffnen, um so der Nachfrage gerecht zu werden. Nachdem die passenden Räumlichkeiten gefunden waren – in einer ehemaligen Metzgerei – starteten im vergangenen Dezember die aufwendigen Renovierungsarbeiten, die in der Eröffnung des Immobilienbüros am 15. Juni mündeten.

Große Eröffnung mit 100 Gästen

Zur Eröffnungsfeier am vergangenen Samstag konnte das Team 100 Gäste begrüßen. Unter ihnen waren gleichermaßen Bestandskunden wie erst kürzlich akquirierte Kunden. Aber auch Deidesheims Bürgermeister Manfred Dörr ließ es sich nicht nehmen, die Feierlichkeiten zu besuchen und Darius Peter Kozlowski und seinem Team viel Erfolg zu wünschen. Bei leckerem Essen und in lockerer Atmosphäre konnten die Besucher und Mitarbeiter von Kozlowski-Immobilien gut ins Gespräch kommen. Für die musikalische Untermalung der Eröffnungsfeier sorgten Maria Blatz und Tom Keller.

Zukünftig werden sich zwei eigenständige Teams um die Wünsche der Kunden kümmern. Am neuen Standort in Deidesheim helfen die drei qualifizierten Immobilienmakler Magdalena Kozlowski, Stefan Ochotta und Bernhard Riedel bei der Suche nach der Traumimmobilie sowie bei der qualifizierten Vermarktung von Miet- und Kaufobjekten zu Bestpreisen. Unterstützt werden sie dabei von einer Teamassistentin und von Inhaber Darius Peter Kozlowski. Geöffnet ist das Deidesheimer Immobilienbüro montags bis freitags von 9.30 bis 13.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 14 bis 18 Uhr. Auch außerhalb der eigentlichen Geschäftszeiten kann man sich über das vielfältige Angebot informieren. Extra hierfür wurden zwei Monitore in den Schaufenstern installiert, auf denen den gesamten Tag über die einzelnen Immobilienangebote angezeigt werden. So können sich Fußgänger, die die Innenstadt nur kurz besuchen, bereits ein erstes Bild über das Portfolio von Kozlowski-Immobilien machen. Weitere Informationen findet man online unter www.kozlowski-immobilien.de.

Von der Ein-Zimmer-Wohnung bis zur Villa

Bereits seit rund zehn Jahren – genau seit dem 2. August 2009 – ist Kozlowski-Immobilien mit einem Büro in unmittelbarer Nähe zum Mannheimer Wasserturm an Friedrichsplatz 19 vertreten. Inhaber Darius Peter Kozlowski ist bereits seit 25 Jahren in der Branche aktiv und daher auch gut vernetzt. „Neben unserer großen Datei mit vorgemerkten Kauf- und Mietinteressenten sind es vor allem die hervorragenden Standortkontakte, die uns im Markt eine besonders gute Position verleihen. So gehören wir vor allem in der Mannheimer Oststadt und in anderen gesuchten Lagen der Rhein-Neckar-Region jeweils zu den Ersten, die angefragt werden, wenn es um die Vermarktung von Wohn-, Gewerbe- und Investmentimmobilien geht. Entsprechend exklusiv und aktuell gestaltet sich unser Angebot“, weiß Kozlowski zu berichten.

Vom Ein- oder Zwei-Zimmer-Mietobjekt über Mehrfamilienhäuser bis hin zum Penthouse oder einer Villa umfasst das Portfolio der Experten – die Kunden haben dabei die Wahl zwischen Neubauprojekten und Bestandsobjekten. Bei der Suche nach der Traumimmobilie sind sowohl junge Familien, die den Besitz eines Eigenheims anstreben, oder Ruheständler, die ihre großes Haus gegen eine kleinere und altersgerechte Wohnung eintauschen möchten, bei Kozlowski-Immobilien an der richtigen Adresse. Die große Zufriedenheit der Kunden ist unter anderem daran abzulesen, dass das Immobilienbüro bereits im fünften Jahr in Folge als Premium-Partner von Immobilienscout ausgezeichnet wurde. imp

