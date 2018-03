„Diese Technik hat sich überholt“

Eigentlich sollten Nachtspeicheröfen bis 2020 per Gesetz aus den Häusern verschwunden sein. Aber die 2009 beschlossene Regelung wurde vier Jahre später wieder gekippt.

So heizen noch heute viele Menschen mit Nachtspeicheröfen. Rund 2,4 Millionen Anlagen gab es im Jahr 2000. Im Jahr 2017 waren noch etwa 1,6 Millionen in Betrieb, hat das Verbraucherportal Finanztip in Berlin ermittelt.

Etliche Modelle sind mit Asbest belastet – vor allem Geräte, die vor 1984 gebaut wurden. Über die Nummer am Gerät können Elektriker herausfinden, ob es ein Risiko gibt.

Eine Liste asbesthaltiger Nachtstromspeichergeräte finden Verbraucher auf der Internetseite des Berliner Mietervereins unter; www.berliner-mieterverein.de/recht/infoblaetter/fl080.htm