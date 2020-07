Dogge darf bleiben

Paderborn.Große Hunde sind nicht jedermanns Sache. Allerdings ist das noch lange kein Grund, die Haltung in einer Mietwohnung einfach zu verbieten. Denn dafür muss es triftige Gründe geben, wie ein Urteil des Amtsgerichts Paderborn zeigt (Az.: 51 C 112/19) über das die Zeitschrift „Das Grundeigentum“ (Nr. 11/2020) des Eigentümerverbandes Haus & Grund Berlin berichtet.

Vermieterin lehnte Haltung ab

In dem verhandelten Fall hatte eine Mieterin eine Deutsche Dogge gekauft. Schon zuvor hatte ein solches Tier in der 118 Quadratmeter großen Wohnung gelebt. Die Mieterin verlangte nach dem Kauf des Tieres die Zustimmung ihrer Vermieterin. Der Hund sei zahm, gegen Gebäudebeschädigungen versichert, und es gebe keine Beschwerden der Mitbewohner, so ihre Argumentation. Doch die Vermieterin blieb unnachgiebig und wollte die Zustimmung trotzdem nicht erteilen.

Gericht: kein triftiger Grund

Vor Gericht hatte die Hundehalterin schließlich Erfolg: Die Vermieterin habe keinen triftigen Grund für die Ablehnung darlegen können, urteilten die Richter und stellten fest: Es gebe tatsächlich keine Beschwerden über den Hund. Auch Beschädigungen seien nicht nachgewiesen. Auch ein Nachahmungseffekt, wie ihn die Vermieterin angeführt habe, sei nicht zu befürchten.

Denn es müsse in jedem Einzelfall neu über die Erlaubnis entschieden werden. Auf die Frage, ob die Dogge in der Wohnung auch artgerecht gehalten werden kann, kommt es nach Ansicht des Gerichts für die rein mietrechtliche Erörterung nicht an. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020