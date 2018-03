Drei Dekoideen für den Ostertisch

Anzeige

Gestapelte Holzringe

Die zweite Dekoidee sind selbstgemachte Eierbecher aus Holzringen. Dazu braucht ihr: Holzringe mit einem Durchmesser von etwa 40 Millimetern, kreideartige Dekohobbyfarbe, einen Pinsel sowie Alleskleber. Zuerst die die Holzringe mit euren Lieblingsfarben bemalen. Dazu am besten erst die eine Seite bemalen, ablegen und trocknen lassen, dann die andere Seite bemalen und trocknen lassen. Die bemalten Ringe in der gewünschten Reihenfolge stapeln und mit Alleskleber fixieren. Wenn man flexibel bleiben will, kann man die Ringe auch einfach unverklebt lassen.

Blumen aus Seidenpapier

Unsere dritte Bastel-Idee: aus Seidenpapier gefaltete Papierblumen. Ihr braucht dafür: Seidenpapier in den gewünschten Farbtönen, Chenilledraht und eine Schere. Aus dem Seidenpapier sechs Quadrate in der Größe 15 mal 15 Zentimeter ausschneiden. Wählt dafür ruhig verschiedene Farben, so könnt ihr mehrere Blumensorten nachbauen. Zum Beispiel zwei gelbe Quadrate und vier weiße Quadrate für ein Gänseblümchen oder schwarz und weiß für eine Anemone.

Die sechs Papierquadrate ordentlich in der gewünschten Reihenfolge stapeln. Welche Farbe oben ist, ist hier noch egal. Zur Ziehharmonika falten – ein Falz sollte etwa 1,5 Zentimeter breit sein. Noch einmal gut zusammendrücken, einmal mittig knicken und wieder aufklappen, um die Mitte zu finden.

Um die Mitte einen Chenilledraht wickeln und festdrehen. Jetzt soll die Farbe oben sein, die in eurer Blüte nach innen soll. Nun die Enden mit der Schere je nach gewünschter Blume rund oder spitz zuschneiden. Die Ziehharmonikafalten auseinanderziehen. Die Papierblume sieht jetzt von oben aus wie ein Schmetterling. Dann nacheinander die einzelnen Papierlagen abheben und so weit hochziehen, wie möglich. Alles schön drapieren – fertig ist unser Ostertisch!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.03.2018