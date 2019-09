Duftende Kaminanzünder einfach selber machen

Wenn der Herbst beginnt, tauschen wir Lagerfeuer und Grillabende gegen Kaminfeuer und Raclette-Gelage. Damit euer Kaminfeuer auch schön lodert, habe ich einen Vorschlag: selbst gemachte Kaminanzünder, die auch noch einen tollen Duft verströmen.

Kaminanzünder basteln geht ganz einfach und ihr braucht nur wenige Zutaten: Aus Kerzenresten und ein paar Gewürzen stellt ihr fix diese hübschen Anzünder her. Gekaufte Kaminanzünder sind mir suspekt: Unklare Inhaltsstoffe, häufig ein seltsam chemischer Geruch und das Ganze meist verpackt in Plastik. Die selbst gemachten Kaminanzünder sind eine saubere Alternative zu den Chemiebomben. Ihr braucht dazu: Kerzen- oder Wachsreste, trockene Gewürze wie etwa Zimtstangen, Lorbeerblätter, Sternanis, Nelken, getrocknete Orangen- oder Zitronenschalen, Wacholderbeeren, zwei leere Marmeladengläser oder saubere Konservendosen, einen Topf, Muffinförmchen aus Papier und optional noch eine Muffinbackform.

Vorsicht heiß!

Kerzen oder Wachsreste bei kleiner Hitze schmelzen. Das funktioniert gut, wenn ihr die Kerzen zuvor in Stücke schneidet. Dabei den Docht entfernen und für später aufbewahren. Die Wachsreste in Marmeladengläsern oder Konservendosen in einem Wasserbad mit siedendheißem Wasser schmelzen.

Während das Wachs schmilzt, verteilt ihr die duftenden Gewürze in den Papier-Muffinförmchen. Das flüssige Wachs langsam in die Papierförmchen gießen. Seid dabei bitte vorsichtig! Flüssiges Wachs ist ordentlich heiß. Das gefüllte Glas oder die Dose am besten mit Serviette oder Handschuh anfassen. Sobald das Wachs etwas anzieht, ein Stück Docht einstecken. Wenn das Papier der Förmchen unbehandelt ist – ich kaufe meine im Bio-Laden –, könnt ihr es mit in den Ofen geben. Ansonsten einfach das Papier abziehen, sobald die Kaminanzünder ausgehärtet sind.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.09.2019