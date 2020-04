Eierbecher im schlichten Beton-Design

Eierbecher lassen sich zu Hause selbst aus Beton herstellen. © DIY Academy/

Köln.Im Keller kann man jetzt längst vergessene Baumaterialien wiederfinden. Betonreste etwa lassen sich zu einer Osterüberraschung für die Familie verarbeiten. Für die schlichte Tischware – übrigens einer der aktuellen Wohnen-Trends – braucht man eine kleine, möglichst nicht kegelförmig zulaufende Gießform, erklärt die DIY Academy in Köln. Joghurtbecher eignen sich zum Beispiel, in die Beton gegeben wird – und darauf ein Plastikei oder ein echtes hartgekochtes Ei (danach nicht mehr essbar). Geformt wird die obere Mulde, die später das Frühstücksei hält.

Joghurtähnliche Konsistenz

Der Becher wird erst mit Öl eingestrichen – es sorgt wie Fett in einer Backform später dafür, dass sich der Becher vom Beton wieder gut löst. Die angerührte Masse hat am besten eine joghurtähnliche Konsistenz, krümelt nicht mehr und ist frei von Klumpen. Nun den Beton zu zwei Dritteln in die Form füllen und das Ei mittig so tief wie gewünscht eindrücken. Das Ei sollte man bereits nach gut einer Stunde wieder herausnehmen, sonst kann die Schale dauerhaft festkleben.

Der Eierbecher aber wird erst nach einer Nacht gelöst, selbst wenn Blitzbeton verwendet wurde. Und danach muss das kleine Kunstwerk noch weiter vollständig austrocknen, bevor es auf den Tisch kommt. Auch raue Ränder sollte man am besten erst dann mit Schleifpapier glätten, wenn der Eierbecher durchgetrocknet ist. dpa

