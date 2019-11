Dank dieser Bastelidee haltet ihr in kurzer Zeit ein ganz persönliches Weihnachts- oder Nikolausgeschenk in euren Händen: ein Fotogeschenk mit 3D-Effekt!

Der Zeitaufwand für dieses DiY, die Abkürzung für „Do it Yourself“, was so viel heißt wie „Mach’s selbst“, beträgt etwa 30 Minuten, die Kosten belaufen sich auf rund 10 Euro. Ihr braucht: einen Bilderrahmen – am besten ein Objekt- oder Distanzrahmen, ein Foto, ein Blatt Papier in Wunschfarbe, Klebefilm, Schere und Klebepads.

Wählt ein Foto, das euch besonders gut gefällt und druckt es aus. Vorzugsweise auf festes Papier oder Fotopapier, das verstärkt den 3D-Effekt. Der gewählte Bildausschnitt sollte in etwa so groß sein wie das Innenmaß des Passepartouts oder des Bilderrahmens, also schaut vorher nach. Mein Maß betrug 15 auf 15 Zentimeter, und dieses Bildmaß konnte ich auch auswählen und drucken – perfekt!

Nun schneidet ihr das Papier auf die Maße des Bilderrahmens zurecht. Das ausgeschnittene Stück Papier wird dann auf der Rückwand des Rahmens fixiert. Ich mache mir dafür gerne Schlaufen aus Tesafilm, da kann man nämlich noch korrigieren, wenn etwas nicht auf Anhieb passt. Das geht bei doppelseitigem Klebeband schlecht, das klebt wie der Teufel.

Schneidet euer Foto nun entlang der gewünschten Umrisse – in meinem Fall waren das die abgebildeten Personen – aus. Mit den Klebepads auf das Papier kleben. Die Pads sind etwa zwei bis drei Milimeter dick. Durch den Abstand zum Papier entsteht der plastische 3D-Effekt. Ich habe unter das Passepartout auch Pads gesetzt, das ist aber nicht unbedingt nötig. Probiert einfach aus, wie es euch besser gefällt, die Pads sind rückstandslos wieder ablösbar.

Als letzten Schritt setzt ihr das Foto mit Passepartout – das war bei meinem Rahmen dabei – in den Bilderrahmen ein. Wichtig ist, dass der Rahmen zwischen Glas und Bildhintergrund Abstand hat, damit euer Kunstwerk nicht platt gedrückt wird und die Tiefenwirkung zur Geltung kommt.

