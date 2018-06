Ein Gästebuch für das Brautpaar

Anzeige

Am Ende habe ich die Doppelseiten alle zusammengebunden. Dafür müsst ihr zuerst in die Mitte der Gästebuchseiten sechs Löcher stechen. Vom Rand aus jeweils alle zwei Zentimeter, drei rechts und drei links. Als Faden habe ich Garn benutzt, das ich vorher noch durch das Wachs eines Teelichts gezogen habe. Das verhindert das Ausfransen. Mit einer Nadel bin ich nun zuerst durch das äußerste Loch der Rückseite und dann im Slalom durch die beiden äußeren Löcher aller Seiten. Am Ende habe ich das zugeknotet. Das Gleiche habe ich auf der anderen Seite und in der Mitte gemacht. Die Enden müsst ihr noch abschneiden und zur besseren Haltbarkeit der Knoten einen Klecks Sekundenkleber draufgeben – fertig ist das Gästebuch!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.06.2018