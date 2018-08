Ein Hasen-Indianer als Schultüte

Ich kann gar nicht glauben, dass wir jetzt ein Schulkind haben. Das ist so ein großer Schritt. Die Schultüte wollte ich natürlich selbst basteln – und da Finn schon immer Hasen mag, dachte ich mir: Warum nicht aus der Schultüte einen kompletten Hasen machen?

Gedacht, getan. Bei Gesicht und Ohren war ich mir gleich sicher, wie sie aussehen sollen. Der Rest kam direkt beim Basteln. Da die Hasen-Schultüte ja für einen Jungen sein sollte, habe ich den Hüpfer noch als kleinen Indianer verkleidet. Das Neongelb habe ich gewählt, weil es super zu Finns Schulranzen passt. Das könnt ihr aber natürlich auch selbst anpassen. Ich zeige euch mal, wie ich die Schultüte gemacht habe.

Ihr braucht dafür: einen Schultütenrohling in weiß, weißes Krepp-Papier, eine Heißklebepistole, Bäckergarn, Washi Tape, einen Bleistift, einen schwarzen Filzstift, Wolle sowie Pappe in zwei Farben.

Aus Krepp-Papier Ohren formen

Und so geht’s: Das Krepppapier habe ich zuerst in vier Lagen übereinander gelegt und am längeren Rand mit der Heißklebepistole fixiert. Mit dieser habe ich auch die unteren fünf Zentimeter des Krepp-Papiers im Innern der Schultüte festgeklebt.

Klebt das Papier so an, dass es mindestens einmal rund um die Öffnung der Schultüte gespannt werden kann und diese am Ende komplett bedeckt.

Mit dem Bäckergarn wird dann das Papier zusammen gebunden und anschließend genau in der Mitte ein paar Zentimeter über der Schleife eingeschnitten. Aus diesen zwei Teilen könnt ihr dann die Hasenohren formen, die hinten mit Heißkleber befestigt werden.

Den oberen Rand der Schultüte mit buntem Washi Tape abkleben und einen Faden drumherum binden. Aus Pappe werden nun zwei Federn ausgeschnitten und mit Heißkleber an der Seite befestigt.

Jetzt könnt ihr das Gesicht aufmalen: Am besten per Hand und zuerst mit dem Bleistift Augen, Nase und Mund aufzeichnen und dann einfach mit schwarzem Filzstift nachmalen.

Den Bäckergarn an der Nase festkleben, das sind die Schnurrhaare. Zum Abschluss noch aus der Wolle eine Bommel formen und am Hinterteil der Schultüte ankleben – fertig ist unser Indianer-Hase.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.08.2018