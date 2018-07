Ein Haus aus Holz oder aus Stein?

Anzeige

Bonn/München.Holz oder Steine als Baumaterialien – das ist in erster Linie eine Frage des individuellen Geschmacks. Die meisten Bauherren in Deutschland entscheiden sich für Massivhäuser aus Stein oder Beton. Aber auch Holzhäuser entdeckt man immer wieder in Neubausiedlungen. Was ist denn besser?

Das lässt sich nicht so einfach beantworten. „Sowohl mit Holz als auch mit Stein lassen sich gute Häuser bauen, die den aktuellen Anforderungen an Wohnqualität und Energieeffizienz entsprechen“, sagt Gabriele Heinrich, Geschäftsführerin des Verbraucherschutzverbands Wohnen im Eigentum in Bonn. Trotzdem gibt es Argumente, die im individuellen Fall für die eine oder die andere Bauweise sprechen.

Mauerwerk liegt vorn Laut Oliver Mertens vom Deutschen Massivholz- und Blockhausverband in München sind 18 Prozent aller Neubauten Holzhäuser. Sie werden nicht nur im skandinavischen Stil oder als Blockhaus erbaut. Die Konstruktion von Holzhäusern hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verändert, so dass vielfältige Gestaltungsvarianten möglich sind. „Auf den ersten Blick ist oft gar nicht zu erkennen, ob es sich um ein Stein- oder Holzhaus handelt“, sagt Oliver Mertens. Die weitaus größere Zahl von Bauherren entscheidet sich in Deutschland für ein Haus aus Mauerwerk. Ronald Rast, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau, spricht von mehr als 74 Prozent der 2017 fertiggestellten Einfamilienhäuser.

Ein Hauptargument für den Baustoff Holz ist ein Gefühl, das manche empfinden, wenn sie ein Holzhaus betreten oder gar darin leben. Es wird als behaglich, wohltuend und heimelig beschrieben. Und ein wesentlicher Vorteil von Holzhäusern ist ihre Nachhaltigkeit. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der Kohlendioxid aus der Atmosphäre speichert. Wird er verbaut, bleibt das CO2 dauerhaft gebunden – das ist gut fürs Klima.