Ein Herz für Schmetterlinge

Schmetterlinge haben ein Leben in zwei Gewändern. „Die Raupe schlüpft aus dem Ei, das der Falter gelegt hat“, sagt Melanie Chisté vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern. Sie frisst sich nun an Pflanzen satt und häutet sich in dieser Phase mehrfach. Schließlich verpuppt die Raupe sich.

„Besonders faszinierend ist die Metamorphose, bei der sich die Puppe schließlich in den Falter verwandelt“, so die Insektenexpertin. In der Puppe werden verschiedene Organe der Raupen abgebaut und Anlagen für den erwachsenen Falter neu aufgebaut. „Die Steuerung dieser Vorgänge beruht auf hormonellen Veränderungen.“

Die Dauer des Entwicklungszyklus ist von Art zu Art unterschiedlich und hängt mitunter auch von der Witterung ab. Die Puppe ist häufig auch ein Stadium, mit dem die Insekten überwintern. tmn