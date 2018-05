Ein Universum im Einmachglas

Anzeige

Diese Idee habe ich gesehen und mich sofort in sie verliebt: Die Einmachgläser mit Leuchtfarbe-Punkten sehen aus wie zehn Millionen Glühwürmchen, die man gefangen hat. Oder sie erinnern an eine Galaxie, um die man vorsichtig die Hände legen kann.

Wie alle meine gezeigten Bastel-Projekte, ist auch diese gar nicht schwer. Ihr braucht nur drei Dinge dafür: Leuchtfarbe aus dem Bastelladen und in eurer Lieblingsfarbe, ein paar leere Einmachgläser und einen feinen Pinsel. Ein bisschen Geduld solltet ihr für diese Bastelarbeit auch mitbringen. Zuerst löst ihr von den alten Einmachgläsern einfach unter heißem Wasser die Etiketten ab und macht die Gläser schön sauber. Klebstoffreste gehen mit Nagellackentferner ganz gut runter. Am schönsten finde ich hierfür ganz glatte, klassische Gläser ohne viel Struktur.

Sind die Einmachgläser sauber, tupft ihr anschließend mit dem Pinsel vorsichtig kleine Punkte eurer Leuchtfarbe von außen auf das Glas. Manche Bastelexperten sagen, man betupft die Gläser am besten von innen, aber das war mir dann doch zu kompliziert. Von außen ist es einfacher und es kommt aufs Gleiche hinaus. Man kann so später sogar noch etwas in die Gläser hineinfüllen.