Erst abwischen, dann desinfizieren

Was tue ich bei größerem Schimmelbefall?

Hier muss ein Profi ran, betont Zukunft Altbau. Dieser sollte einen Nachweis eines mindestens zweitägigen Ausbildungslehrgangs bei einem Fachverband vorzeigen können. Für Mieter bedeutet so ein großer Befall übrigens, dass sie den Vermieter informieren sollen, damit sich dieser um das Problem kümmert.

Kann ich dem Schimmelbefall vorbeugen?

Oftmals geht das. So sollte man mit einem Thermo-Hygrometer das Wohnklima beobachten. Die Experten raten zu einer Raumtemperatur von 20 Grad und einer relative Luftfeuchtigkeit von unter 50 Prozent. Liegt letztere höher, muss gelüftet werden. Am besten macht man das auch bei niedrigen Temperaturen am besten mehrfach täglich für einige Minuten. Besonders nach dem Kochen, dem Duschen oder dem Wäschetrocknen im Raum sollte die Luft ausgetauscht werden. In Altbauten mit Baujahr vor 1995 sollten an kühlen Außenwänden keine Möbel stehen.

Aber der Befall kann auch bauliche Ursachen haben: In schlecht gedämmten Häusern oder bei Wärmelecks an Gebäudeecken, Fensterlaibungen, Deckenstürzen und Balkonplatten schlägt sich Feuchtigkeit an den Oberflächen nieder. Hier sollte saniert werden.

