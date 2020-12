Experte kann weiterhelfen

Berlin.Wer auf der Suche nach einem Immobilienkredit ist, sollte sich nicht allein bei seiner Hausbank danach erkundigen. Sinnvoll ist es vielmehr, sich an einen Kreditvermittler zu wenden, raten die Experten der Stiftung Warentest in der Zeitschrift „Finanztest“ (1/2021).

Der Grund: Vermittler arbeiten mit verschiedenen Instituten zusammen und sind nicht nur an die Produkte aus einem Haus gebunden. Einige Banken haben das Prinzip inzwischen sogar selber kopiert und bieten nun ebenfalls Produkte der Konkurrenz an – so zum Beispiel die Commerzbank, Hypovereinsbank oder DKB.

Unterschiedliche Beleihungen

Die Experten ermittelten für den Kauf einer 300 000 Euro teuren Immobilie die günstigsten Zinssätze für die verschiedenen Beleihungen. Werden 60 Prozent des Kaufs finanziert, liegen die guten Zinssätze in etwa zwischen 0,39 Prozent für eine Laufzeit von zehn Jahren und 0,93 Prozent für 20 Jahre. Bei einer 90 Prozent-Finanzierung liegen die attraktiven Zinsen zwischen 0,43 Prozent (zehn Jahre Laufzeit) und 1,29 Prozent (20 Jahre Laufzeit). tmn

