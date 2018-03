Fernöstliche Ideen für die Osterdeko

Anzeige

Baden statt Gießen

Am besten eignen sich dafür klein bleibende Pflanzen, die aus dem Topf genommen und in eine gepresste Kugel aus passendem Substrat – etwa Bonsai- oder Orchideenerde – gesetzt werden. Diese wird mit Moosplatten umwickelt und eingeschnürt: Edel wirken unsichtbare Anglerschnur oder dünner Draht, rustikaler und fröhlicher sind Naturkordel oder bunte Bänder. Zum Gießen legt man den Moosball direkt ins Wasser, danach ausdrücken und abtropfen lassen. Am Gewicht merkt man, wann es Zeit für das nächste Tauchbad ist, das Moos außen sollte aber durch Besprühen feuchtgehalten werden. Nach der Blütezeit kann das Kokedama einfach draußen eingepflanzt werden. red

Info: Noch mehr Ideen unter www.1000gutegruende.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.03.2018