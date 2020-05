Fesche Fliese

Fliesen in natürlichen Farben schaffen ebenso wie die vielfältigen Naturstein- oder Holzoptiken eine wohnliche, zeitlos schöne und zugleich repräsentative Atmosphäre im Bad. Holzfliesen sind heute dank dreidimensionaler, haptisch spürbarer Maserungen verblüffend authentisch. Im Bad bietet der keramische Dielen- oder Parkett-Look darüber hinaus die bewährten Vorzüge keramischer Oberflächen: Er ist feuchtigkeitsunempfindlich, formstabil und auf Dauer pflegeleicht. Als energieeffiziente Wärmeleiter ist Keramik außerdem eine ideale Wahl in Kombination mit Fußbodenheizungen. Wie das Original aus dem Steinbruch verleiht der Natursteinlook in Feinsteinzeug-Ausführung und XL-Formaten Räumen eine zeitlos schöne und zugleich repräsentative Atmosphäre. Mit diversen Natursteinoptiken bieten die aktuellen Fliesenkollektionen heute eine kostengünstige und pflegefreundliche Alternative zu diversen Natursteinsorten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.05.2020