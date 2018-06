Feste Regeln für Stromsperre

Erst ab einem Zahlungsrückstand von 100 Euro darf der Versorger den Strom abstellen. © dpa

Potsdam.Immer wieder können Haushalte in Deutschland ihre Stromrechnung nicht bezahlen. Der Versorger darf den Strom in diesem Fall aber nicht von heute auf morgen abstellen. Zum einen muss er vorher damit drohen. Zum anderen muss dieser Schritt in vernünftigem Verhältnis zu der Summe stehen, um die es geht.

Wann darf der Energieversorger den Strom abstellen?

Wann ein Energielieferant den

