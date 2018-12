Festliche Blüten für die Feiertage

An den Advents- und Festtagen verbreiten exotische Zimmerpflanzen feierliche Stimmung zu Hause. Drei Klassiker – und welche Pflege sie brauchen.

Ob nun als weihnachtliche Dekoration für das eigene Zuhause oder als Mitbringsel für Freunde und Verwandte: Mit blühenden Zimmerpflanzen liegt man immer richtig. Gerade für die Weihnachtszeit haben sich einige Klassiker etabliert, die sofort feierliche Stimmung verbreiten.

Diese sind traditionell nicht in unseren Gefilden heimisch – aber als Gäste aus wärmeren Ländern bezaubern sie uns im Dezember mit den schönsten Blüten.

Für die Auswahl und Pflege der Exoten haben die Pflanzenexperten der Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe“ einige Tipps.

Die Farbpalette reicht dabei von Weiß über Rosa und Pink bis zu Rot, auch orange oder gelbe Hybriden gibt es. In seiner Heimat Brasilien wächst der Weihnachtskaktus hoch oben in den Astgabeln des tropischen Regenwalds. Das erklärt auch einige seiner Pflegevorlieben: Statt Kakteenerde braucht er eher normales Pflanzensubstrat und freut sich monatlich über etwas Sukkulentendünger.

Mit seinen zarten Blüten in Weiß, Rosa oder Rot sorgt es im Winter für Farbe im Haus und blüht über mehrere Monate – wenn die Bedingungen stimmen: Das Alpenveilchen mag Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad am liebsten; ist es wärmer, lässt die Pflanze die Blütenköpfe hängen, verblüht schneller und wirft Blätter ab. Beim Gießen gilt: regelmäßig, aber indirekt. Die Erde sollte immer leicht feucht sein, doch Staunässe und Wasser an den Blättern mag das Alpenveilchen gar nicht. Ein weiterer Tipp: Verblühtes oder Verwelktes niemals abschneiden, sondern am Stiel herausdrehen und abreißen. red

