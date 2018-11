Floraler Adventskranz

„Do it yourself“ heißt so viel wie „Mach’s selbst!“. Hier eine Anleitung für einen floralen Adventskranz:

Das braucht man: vier lange Kerzen, ein rundes Stück Steckschaum (mit Wasser vollgesogen und abgetropft), grüne Zweige von beispielsweise einer Tanne, Ginster oder getrocknete Blätter, eine Kordel oder Schnur, Drahtbügel, Messer und Gartenschere, frische Blüten – zum Beispiel Christrosen, Rosen oder Disteln.

Und so geht’s: Rings um den Steckschaum mit Drahtbügeln kleine Büschel von Grün feststecken. Nach oben sollten einige Zentimeter überstehen. Das Grün unten auf die richtige Länge am Steckschaum entlang schneiden. Kordel mit einem Drahtbügel am Steckschaum befestigen und dekorativ um das Grün wickeln.