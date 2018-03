Frühblüher läuten den Frühling ein

Anzeige

Sobald die Tage etwas länger werden und das Wetter wärmer, locken Garten und Balkon. Viele möchten sich jetzt vorgezogene Blumen holen und einsetzen. Doch nicht alle Pflanzen mögen die Frühlingstemperaturen, draußen haben alle ihre eigene Saison. Die Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe“ gibt Tipps für Gartenfreunde.

Klassische Frühblüher blühen in der Natur je nach Region und Witterung zwischen Januar und April und legen in Kälteperioden einfach kurze Wachstumspausen ein. Einige haben dafür sogar regelrechte „Frostschutzmittel“ eingebaut. Sobald es wieder wärmer wird, treiben sie dann munter weiter aus. „Problematisch wird es, wenn vorgezogene, bereits blühende Pflanzen über mehrere Tage hinweg tiefe Minustemperaturen ertragen müssen“, warnt Gärtner Tristan Heinen-Bizjak von der Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe“. „Dann könnte die Blüte ausfallen.“ Er rät deshalb, sie vorübergehend geschützt an die warme Hauswand zu stellen oder kurzzeitig in die Garage, Keller oder ein kühles Zimmer zu räumen.

Hyazinthen duften betörend

Zwiebelblumen zählen zu den ersten Gästen im Garten. Den Anfang machen nacheinander die Schneeglöckchen und Krokusse – die streng genommen gar keine Zwiebelpflanzen sind – schon ab Anfang Februar und je nach Sorte bis zum März. Erstere blühen nur in Weiß, allerdings teilweise mit hübschen grünen Streifen, gefüllten Blüten oder zierlichen Glöckchen. Krokusse erstrahlen dagegen in vielen verschiedenen Blütenfarben von Weiß und Gelb über Blau bis Violett.