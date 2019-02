Frühlingshaft dekoriert mit Libellen und Quasten

Die ersten Sonnenstrahlen sind da, das Wetter wird mild – Zeit, die Frühlingsdeko in Angriff zu nehmen!

Heute bastle ich zwei Dinge, mit denen ich Zweige verzieren kann: Libellenanhänger aus Mikrowellen-Modelliermasse und bunte Quasten. Ihr braucht für die Libellen Modelliermasse für die Mikrowelle, Frischhaltefolie, einen Teigroller, eine Motivvorlage, ein Messer, Zahnstocher, einen mikrowellenfester Teller, ein mikrowellenfestes Glas und Garn zum Aufhängen. Für die Quasten benötigt ihr Stickgarn und eine Schere.

Und los geht’s: Die Arbeitsfläche mit Frischhaltefolie bedecken und etwas Modelliermasse darauf ausrollen, die Masse sollte etwa zwei Millimeter dick sein. Dann die Motivvorlage – ich habe Post-Its in Libellenform verwendet, Vorlagen gibt es aber auch massenweise im Internet – auf die Masse auflegen und mit einem Messer die Konturen ausschneiden.

Die Form herauslösen und mit dem Holzspieß das Loch zum Aufhängen bohren. Die Figur auf einen Teller legen und mit einem halb vollen Glas Wasser bei 600 Watt zehn Minuten in der Mikrowelle aushärten. Faden zum Aufhängen durchziehen, zuknoten, fertig!

Nun zu den Dekoquasten: Zwei Stücke Garn abschneiden: Ein kürzeres, etwa 15 Zentimeter lang, das wird der Aufhänger. Ein längeres, etwa 25 Zentimeter lang, das wird nachher um den Hals der Quaste gewickelt. Das Stickgarn einfach so lassen, wie es in der Packung war. Die Mitte vom Stickgarnknäuel finden und den kürzeren Faden darumlegen. Doppelknoten machen. Den Garnknäuel am Knoten hälftig zusammenlegen, die Garnschlingen gleichmäßig rundherum verteilen. Den längeren Faden um den Hals der Quaste wickeln, dabei den Anfang vom Faden einmal darüber wickeln und die letzte Schlinge wie einen Knoten machen, damit das Ganze gut hält. Immer schön parallel wickeln. Garnschlingen mit der Schere aufschneiden und in Form schnippeln. Den kurzen Faden zum Aufhängen zu einer Schlaufe zusammenknoten – fertig.

