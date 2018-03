Geld sparen mit Mulde oder Zisterne

Anzeige

Lassen sich die Gebühren senken oder sogar vermeiden?

Ja. „Wenn das Niederschlagswasser unmittelbar auf dem Grundstück verbleibt, gelangt es nicht in die Kanalisation. Dann muss dafür auch keine Gebühr bezahlt werden“, sagt Michael Henze vom Bundesverband Garten- und Landschaftsbau. Zum einen geht das über gezielte Regenwasserversickerung. So muss man das Wasser abfangen, wenn es etwa vom Dach abfließt, und in Gräben und Mulden leiten. Diese kleine hügelige Landschaft muss nicht komisch aussehen, sondern kann die Gestaltung des Gartens aufwerten, sagt Henze. Wo sich Regenwasser sammelt, gedeihen feuchteliebende Pflanzen wie Lilien, Pfeifengras, Aster und Storchschnabel besser.

Welche Möglichkeiten gibt es noch?

„Eine Regenwassernutzungsanlage mit unterirdischen Zisternen ist vor allem dort angebracht, wo es häufig regnet, aber auch trockene Perioden vorkommen“, sagt Sperfeld. Anders als in einer normalen Regentonne kann in unterirdischen Zisternen das Niederschlagswasser das ganze Jahr über gesammelt werden. Normalerweise lassen sich trockene Phasen 18 bis 25 Tage lang überbrücken. „Mit dem Wasser kann nicht nur der Garten gewässert, sondern auch die Toilettenspülung und die Waschmaschine betrieben werden“, erklärt Sperfeld. Das spart Gebühren – und Wasserkosten.

Gibt es Pflasterungen, durch die Regenwasser versickert?

„Es gibt heute viele Materialien zur Befestigung von Wegen und Flächen, die das Wasser durchsickern lassen“, sagt Henze. Gängig sind Schotterrasen, Kies-Splitt-Decken, Holzroste und -pflaster, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, Porenpflaster und Splittfugenpflaster. Allerdings: „Nicht jeder Untergrund eignet sich für die Versickerung und Reinigung des Wassers“, betont Henze. Lehmige, dicht gelagerte Böden können es nicht schnell genug ableiten. Sandige, kiesige Böden hingegen nehmen den Niederschlag zwar schnell auf, filtern ihn aber kaum. Sollen solche Flächen etwa von Kraftfahrzeugen befahren werden, können schädliche Stoffe wie Reifenabrieb, Motoröle und Treibstoffe ins Grundwasser gelangen.

Gilt ein Gründach als entsiegelte Fläche?

Dachbegrünungen speichern je nach Aufbaudicke und Substrat 50 bis 90 Prozent der Niederschlagsmenge. „Viele Kommunen akzeptieren sie als Maßnahmen zur Entsiegelung“, sagt Wolfgang Ansel vom Deutschen Dachgärtnerverband. „Die meisten gewähren für extensive Dachbegrünungen 50 Prozent Abschlag von den Niederschlagswassergebühren. Aber das ist nicht einheitlich. Manche Kommunen geben keinen Bonus.“

Hausbesitzer sollten sich bei ihrem Entwässerungsbetrieb erkundigen, wie es in ihrem konkreten Fall aussieht. „Oft hängt es von der Art und der Aufbaudicke der Dachbegrünung ab“, ergänzt Ansel. In Köln wird etwa die Gebühr je nach Abflussbeiwert der Begrünung um 30 bis 90 Prozent reduziert. Der Gründachhersteller muss diesen Wert nachweisen. In Villingen-Schwenningen sind zwei Stufen möglich: Gründächer mit bis zu zehn Zentimetern Aufbaudicke erhalten 50 Prozent Reduzierung, solche mit mehr Aufbaudicke 70 Prozent.

