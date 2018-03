Gemeinsamer Erlös statt Streit ums Haus

Anzeige

München/Bonn.Wenn Geschwister gemeinsam erben, kann das schnell in Streit ausarten. Angenommen, sie haben ein Mehrparteien-Mietshaus in Toplage vermacht bekommen. Nun sind sie uneinig darüber, was mit der Immobilie passieren soll. Was also tun?

Die Lage ist verzwickt, denn die Erbengemeinschaft kann nur einstimmig entscheiden. Ein Querulant als Miterbe könne den anderen das Leben zur Hölle machen, sagt Anton Steiner, Fachanwalt für Erbrecht. Um das Dilemma zu lösen, gibt es einen juristischen Weg: die Teilungsversteigerung. Dabei wird die Immobilie zwangsversteigert. Etwas Unteilbares, nämlich das Haus, wird in etwas Teilbares umgesetzt, nämlich in Geld. Damit können die Erben den Erlös unter sich aufteilen. „Jeder Miterbe, egal wie groß sein Anteil ist, kann beantragen, dass die Immobilie, die ihm in der Erbengemeinschaft mitgehört, versteigert wird“, erläutert Steiner. Andere Mitglieder haben keine rechtlichen Möglichkeiten, das zu verhindern.

Hohe Kosten Allein die Kosten für einen Sachverständigen können sich – je nach Größe und Wert des Objektes – auf mehrere Tausend Euro belaufen. Der Antragsteller muss die Summe als Vorschuss zahlen. Die Gebühren für das Gericht richten sich nach Paragraf 34 des Gerichtskostengesetzes. Ist das Wertgutachten erstellt, ordnet das Gericht die Teilungsversteigerung durch Beschluss an.

„Türöffner für Verhandlungen“

Anlaufstelle für den Antrag ist das Versteigerungsgericht, eine Abteilung des örtlichen Amtsgerichts. Das Gericht wird in einem ersten Schritt einen Sachverständigen damit beauftragen, ein Gutachten zu erstellen und den Versteigerungswert festzusetzen. Das kostet allerdings Geld. Neben Gerichtskosten muss auch die Arbeit des Sachverständigen und gegebenenfalls die des Anwalts bezahlt werden. Generell gilt: „Je wertvoller die Immobilie ist, desto höher sind die Kosten“, erläutert Jan Bittler, Rechtsanwalt aus Heidelberg. Ist der Antragsteller ohne Vermögen, kann er unter bestimmten Voraussetzungen Prozesskostenhilfe beantragen.