Geranien richtig gießen

Hobbygärtner sollten Geranien entweder morgens oder am frühen Abend gießen. Anders als mittags sei dann die Verdunstungsrate gering, erläutert die Geranienzüchter-Initiative Pelargonium for Europe. Um die Mittagszeit kommt noch ein weiteres Problem hinzu: Wenn die Sonne scheint, wirken Wassertropfen auf Blättern und Blüten wie ein Brennglas und schädigen die Pflanze. Ganz spät abends sollten Geranien ebenfalls nicht gegossen werden. Optimal ist die Gießmenge, wenn das Substrat durchfeuchtet, aber nicht durchnässt ist, so die Initiative. Wenn die Erde sehr trocken ist, nimmt sie nur wenig Wasser auf einmal auf – dann ist es ratsam schluckweise zu gießen.