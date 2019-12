Gesalzene Überraschung für Gin-Fans

Wer ein Geschenk für Gin-Liebhaber sucht, liest hier genau richtig.

Gin ist ja in den letzten Jahren zum Trendgetränk Nummer eins avanciert, und ich habe das Gefühl, der Hype ist noch lange nicht vorbei.

Als kleine Geschenkidee für Gin-Liebhaber habe ich Meersalz mit Gin aromatisiert – das ist so köstlich und einfach! Das Gin-Salz ist ein super Geschenk für Hobbyköche, Grill-Fans, Gourmets und für Freunde, die schon alles haben.

Damit ihr das Salz hübsch verpacken könnt, habe ich zwei Etiketten entworfen, die ihr auf meinen Blog kostenlos ausdrucken könnt, um damit die Gläser für das Salz aufzuhübschen. Dafür braucht ihr übrigens kein teures Etikettenpapier. Ich drucke die „Aufkleber“ auf normales Papier und klebe sie mit einem Klebestift auf die Gläser oder den Deckel – hält Bombe!

Zubereitung

Diese Zutaten braucht ihr für zwei kleine Gin-Salz-Gläser – und so geht’s: Gebt 100 Gramm Meersalzflocken in eine große Auflaufform oder eine flache Schüssel und rührt 70 Milliliter Gin dazu. Das Salz sollte gut befeuchtet sein. Lasst das Salz etwa eine Stunde abgedeckt ziehen. Danach geht’s in den Ofen. Dafür soll das Salz nur feucht sein. Wenn ihr den Eindruck habt, es ist zu viel Flüssigkeit in der Schale, lasst den Gin ablaufen.

Verteilt das feuchte Salz auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech oder gebt die Auflaufform direkt in den Ofen. Das Salz darf jetzt für 30 Minuten bei kuscheligen 70 Grad im Ofen trocknen. Dabei darf die Backofentür nicht komplett geschlossen werden, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Klemmt dafür einen Kochlöffel aus Holz in die Ofentür.

Sobald das Salz trocken ist, könnt ihr es aus dem Ofen nehmen und in eure Gläser füllen.

