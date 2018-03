Geschirrtücher selbst bedruckt

Wer seine Geschirrtücher gerne so aussucht, dass sie zum Rest der Küche passen, der kann die Tücher auch einfach selbst bestempeln – so spart man sich die Sucherei in den Geschäften.

Unsere Bloggerin Vera zeigt diese Woche, wie man Geschirrhandtücher selbst gestaltet – damit sie gut zum Rest der Küche passen. © nicestthings.com

Wer seine Geschirrtücher gerne so aussucht, dass sie zum Rest der Küche passen, der kann die Tücher auch einfach selbst bestempeln – so spart man sich die Sucherei in den Geschäften.

Dafür braucht ihr: weiße Tücher, eine Mustervorlage eures Wunschmotivs, weißes Papier, einen Bleistift, zwei Millimeter dickes Moosgummi, durchsichtiges Klebeband, eine Schere, wiederablösbarer Kleber,

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2570 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.02.2018