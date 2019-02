Goldener Frühlingsbeginn

Manche Pflanzen kommen mit so einer Wucht zur Blüte, dass man sich beim Vorbeigehen verwundert umschaut. Die Forsythie ist ein Beispiel dafür: Am grauen Winterende, wenn sie noch kein Blatt an den Ästen hat, öffnen sich ihre strahlend gelben Blüten.

Die Blüten der Forsythie enthalten keinen Nektar, von dem sich Insekten ernähren könnten. © Andrea Warnecke/dpa-tmn