Anzeige

Pflanzen sind der große Trend für den Wohnraum im Jahr 2018. Das gilt nicht nur für grünes Blattwerk als Dekoration, vielmehr wird es nun in die Möbel integriert. Ein paar Aussteller der internationalen Konsumgütermesse Ambiente, die im Februar in Frankfurt stattfand, haben an ihren Ständen Ideen gezeigt, die man gut selbst zu Hause nachbauen kann. Wir stellen hier einige davon vor: