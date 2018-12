Grüne Wohndeko mit Stil

Zimmerpflanzen werden von Bloggern, Einrichtungsexperten sowie Innenarchitekten abgelichtet – und in sozialen Netzwerken wie Models in Szene gesetzt. Die In-Pflanzen haben scheinbar alle eines gemeinsam: einen besonders stilvollen oder eindrucksvollen Wuchs. Aber sind sie auch für das Wohnzimmer geeignet und haben sie einen Mehrwert für Hobbygärtner? Ein Überblick:

Die prächtige Monstera

Ihre Besonderheit sind große Blätter, die sich im besten Fall auffächern. Zudem hat die Monstera Luftwurzeln und einen rankenden Wuchs, deshalb befindet sich in ihrem Topf meist ein Kletterpfahl. Die Pflanze kann eine Größe entwickeln, durch die sie sich sogar zum Raumteiler eignet. Damit passt die Monstera genau in das Konzept der grünen Einrichtung, die aktuell besonders gefragt ist. Hier werden Pflanzen Teil der Möblierung.

Diese Pflanze zeigt Gärtnern auch an, ob sie ausreichend Feuchtigkeit und Helligkeit erhält. Nur dann wachsen die Blätter und bilden die typischen tiefen Einschnitte, erklärt die Stiftung Blumenbüro.

Dekorative Zamioculcas

Diese Zimmerpflanze wird auch Glücksfeder genannt, denn die aufrechten fleischigen Stiele mit den kleinen abstehenden Blättern erinnern etwas an Federn. Sie wirkt daher auch sehr dekorativ, ob in hohen oder niedrigen Töpfen, ob auf dem Fensterbrett, einem Beistelltisch oder auf dem Boden. Große Exemplare eignen sich auch als Raumtrenner oder als dekorativer Solitär mitten im Raum.

Der ganz große Vorteil der Zamioculcas – die übrigens von Liebhabern gerne mit dem niedlichen Spitznamen „Zamie“ bedacht wird – ist, dass sie quasi unkaputtbar ist. Experten der Zeitschrift „Mein schöner Garten“ haben sie schon mal „die härteste Zimmerpflanze der Welt“ genannt. Eine Zeit lang kann man sie nicht gießen oder ihr Licht entziehen: Die Zamie hält das aus. Letzteres führt aber dazu, dass ihre Blätter dunkler werden und weniger wachsen.

Ihre Robustheit geht auf ihre Herkunft zurück. Sie stammt aus einer der trockensten Ecken der Welt: Tansania, vor allem von der Insel Sansibar. Hier erlebt sie einerseits lange Dürren, andererseits auch Starkregen. Daher kann die Pflanze schnell viel Wasser in ihren speziellen Adern abspeichern und dann davon über lange Zeit zehren, erläutert das Blumenbüro.

Heilende Aloe Vera

Aloe Vera wirkt besonders gut in schlichten Einrichtungen. Geliebt wird sie aktuell aber vor allem wegen ihres Mehrwertes als natürliche Apotheke von der Fensterbank. In ihren dicken Blättern stecken etwa Enzyme, Vitamine und Mineralsalze. Daher wird aus dem klaren Fleisch auch Gel für Kosmetika und Wundheilung hergestellt.

Die Aloe sammelt aber noch aus anderen Gründen Pluspunkte als trendige Zimmerpflanze: Sie stammt ursprünglich von der arabischen Halbinsel und kommt folglich gut mit Trockenheit klar.

Kaktus als grüne Wohndeko

Wer Einrichtungsmessen, Möbelhäuser und Dekorationsläden besucht, kennt diesen einen grünen Star: den Kaktus. Nicht nur die Pflanze selbst ist beliebt, auch seine Umrisse als Motiv auf Produkten jeder Art. Modedesigner drucken ihn auf Taschen und Shirts, er ziert Wandbilder, Kissen und Postkarten. Wer gar keinen grünen Daumen hat, findet sogar viele Kakteennachbildungen aus Steingut oder Holz. Aber zurück zur Pflanze: Der Kaktus ist bei Hobbygärtnern ein Klassiker, und vor allem bei jenen, die gerne was Grünes im Haus hätten, aber eben nicht mit Pflanzen umgehen können. Denn er gilt als robust – und ist dank bizarrer Formen auch ein hübscher Hingucker.

Von den Kakteengewächsen (Cactaceae) gibt es etwa 3000 bekannte Arten – und damit eine entsprechende Vielfalt. Manche bilden sogar essbare Früchte aus. Dazu gehört ein Exemplar, dass die Deutsche Kakteengesellschaft kürzlich zum „Kaktus des Jahres 2019“ gekürt hat: den Feigenkaktus (Opuntia ficus-indica). Er werde bis zu sechs Meter groß. Man sollte ihn also nur kaufen, wenn man zum Beispiel einen hohen Wintergarten hat.

Zur Orientierung bietet es sich an, stets darauf zu achten, dass das Substrat abtrocknen kann. Die Schweizerische Kakteen-Gesellschaft gibt den Tipp: Stecken sie einen Holzstab in den Topf. Fühlt er sich beim Herausziehen trocken an, ist Zeit zum Gießen.

