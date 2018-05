Grünes Miteinander

Anzeige

Paprika und Buschbohnen sind für Doris Kampas ein ideales Paar. Wenn sie die beiden nebeneinander pflanzt, kann sich die Bio-Gärtnerin in der Regel sicher sein: Das wird was mit der Ernte. „Buschbohnen gedeihen im Schatten der Paprika sehr gut und reichern wiederum mit Knöllchenbakterien Stickstoff im Boden an – ein Nährstoff, der den stark zehrenden Paprika zugutekommt.“

Mischkultur heißt die Anbaumethode, die sich durch Kombination die positiven Eigenschaften von Kräutern und Gemüse zunutze macht. „Oft wird reihenweise gewechselt, gelegentlich auch innerhalb einer Reihe“ erklärt Schwester Christa Weinrich, Gartenbau-Ingenieurin und Ordensfrau in der Abtei Zur Heiligen Maria in Fulda. Die Mischkultur steht im Gegensatz zur Monokultur mit nur einer Art auf einer Fläche und basiert auf gärtnerischem Erfahrungswissen. Denn: „Wissenschaftliche Belege dafür, dass sie funktioniert, gibt es bislang kaum“, sagt Herbert Lohner, Referent für Naturschutz im BUND-Landesverband Berlin: „Mischkultur folgt dem Prinzip der Fruchtfolge – nur innerhalb eines Jahres. Bei der Ernte wurde gleich in jede Lücke etwas Neues gepflanzt, sodass man die ganze Zeit über Gemüse im Garten hatte.“

Aber Mischkultur bringt auch aus Sicht der Fachleute viele Vorteile mit sich. So schützen sich Pflanzen gegenseitig vor Schädlingen und Krankheiten oder fördern sich im Wachstum. Laut Weinrich wehrt etwa der Geruch von Sellerie und Tomaten Kohlfeinde ab. Salat und Spinat schützen junge Kohlpflanzen und Radieschen vor Erdflöhen. Auch Möhren, Lauch und Zwiebeln sind eine gute Kombination.