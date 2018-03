Anzeige

Diese kleinen Deko-Osterhasen lassen sich ganz einfach aus Holzkugeln zusammenkleben. Besonders gut sehen die Häschen mit matter Kreidefarbe oder metallischer Oberfläche aus.

Für eine Hasenfamilie braucht ihr: Holzkugeln in der gewünschten Größe, Holzleim oder starken Bastelkleber, Modelliermasse, ein Messer, eine Feile oder Schmirgelpapier, Kreidefarbe oder Metallic-Spray sowie einen Pinsel. Und dann geht’s ran an den Basteltisch: Als Basis dienen kleine Holzkugeln, die bekommt ihr in jedem Bastelgeschäft. Für jeden Hasen braucht ihr eine größere Kugel und eine kleinere. Die kleinere Kugel müsst ihr zuerst auf der größeren Kugel fixieren, das mach ihr am besten mit einem Holzkleber. Anschließend müsst ihr warten, bis der Kleber getrocknet ist.

deko-kitchen Hallo, ich bin Esther aus Heidelberg. Ich bastle seit meiner Kindheit. Meine Faible fürs handwerkliche Arbeiten hat von meinem Vater abgefärbt. Mit meiner Ausbildung zur Grafik- und Web-Designerin ergibt das eine gute Voraussetzung für meine DiY-Projekte (Do it yourself = Mach’ es selbst). Seit 2014 veröffentliche ich meine Ideen in meinem YouTube-Kanal „Deko-Kitchen – Schöne Dinge einfach selber machen“. Dann kam auch der Blog deko-kitchen.de dazu.

Ohren ausschneiden

Für die Ohren und den Hasenpuschel braucht ihr Modelliermasse. Formt einen runden Ball und rollt die Masse aus. Darauf achten, dass die Masse nicht zu dünn ausgerollt wird, sonst könnt ihr sie später nicht gut an den Kugeln fixieren. Mit einem Cutter schneidet ihr zwei Ohren aus. Aus dem Rest der Modelliermasse einen runden Ball formen, dieser dient später als Puschelschwanz. Ein Hasenohr knicke ich ein bisschen ein, damit es später wie ein Schlappohr aussieht. Den Schwanz drücke ich an einer Seite leicht auf den Tisch, damit der Ball eine flasche Stelle bekommt, an dem ich ihn später ankleben kann.