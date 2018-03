Hecke nicht schneiden

Anzeige

Bonn/Freiburg.Gartenbesitzer dürfen seit dem 1. März ihre Hecken nicht mehr radikal beschneiden oder sogar roden: Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet solche Arbeiten bis zum Ende des Sommers. Darauf weist die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen hin.

Das Verbot vom 1. März bis 30. September umfasst das Zerstören, Roden und starke Zurückschneiden von Hecken, Wallhecken, Gebüschen, Röhricht- und Schilfbestände in Siedlungen und in der freien Landschaft. Darin lebende und nistende Tiere sollen so geschützt werden. Verstöße können mit einem Bußgeld von bis zu 50 000 Euro geahndet werden, es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit.

Nicht betroffen vom Verbot sind Schnitte, die dazu dienen, den Zuwachs der Pflanzen zu entfernen. Aber auch hier sollten Gartenbesitzer auf brütende Tiere Rücksicht nehmen. Eine besondere Vorsorge für die Verbotszeit ist aber nicht nötig, wie eine Entscheidung des Landgerichts Freiburg zeigt. Das Gericht beschäftigte sich mit der Frage, ob Grundstücksbesitzer die Hecke vor dem 1. März so kürzen müssen, dass sie während der Vegetationszeit nicht höher wird als erlaubt. Denn es gibt in manchen Nachbarrechtsgesetzen der Länder Bestimmungen, wie hoch Hecken werden dürfen.