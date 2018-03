Heizungsmodernisierung ist dringender denn je

Anzeige

Bedenkt man also, dass für rund 40 Prozent der energiebedingten Emissionen in Deutschland der Wärmemarkt im Gebäudebereich verantwortlich ist und dass etwa durch moderne Heizungen oder bessere Wärmedämmung bis 2020 laut der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online rund 31 Millionen Tonnen Kohlendioxid allein hier eingespart werden könnten, ist Handeln angesagt und für Immobilienbesitzer in mehrfacher Hinsicht lohnenswert: Die Förderungen der Bundesregierung für entsprechende Maßnahmen sind so hoch wie nie, die Heizkosten lassen sich ebenso drastisch senken wie der C02-Ausstoß, und die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und unkalkulierbaren Preisentwicklungen steigt immens. Und eine Heizungsmodernisierung lässt sich sehr individuell an Bedarf und Möglichkeiten des jeweiligen Immobilienbesitzers anpassen.

Dazu stellt Steffen Schlör, Geschäftsführer der Speyerer Schlör & Faß GmbH, eine stufenweise Modernisierung vor. So ließe sich beispielsweise in das bestehende Heizsystem eine Heißwassersolaranlage integrieren. In diesem Fall wird das Solarsystem einfach als zusätzlicher Wärmeerzeuger zwischen bestehenden Kessel und Boiler eingebaut, wobei der Warmwasserboiler zum Solarspeicher aufgewertet wird. Der staatliche Zuschuss (BAFA) für das kleinste Heißwasserpaket mit fünf Quadratmetern Kollektorfläche beträgt 500 Euro. Erweitert man später oder entscheidet sich gleich für das Paket mit zehn Quadratmetern Kollektorfläche und Multi-Energiespeicher beträgt die Förderung 3000 Euro. Hierbei bleibt der bestehende Kessel erhalten, und der Boiler wird durch den neuen Speicher ersetzt. Dadurch wird der Heizkessel ganzjährig entlastet, „lebt“ länger, und der Verbrauch reduziert sich um bis zu 50 Prozent. Die größtmögliche „fossile“ Unabhängigkeit und Kosteneinsparung wird schließlich erreicht, wenn man nun auch noch den Öl- oder Gaskessel durch einen Pelletkessel ersetzt und den bestehenden Tankraum als Pelletlager nutzt. Förderung: 7800 Euro.

Schlör rät allen Immobilienbesitzern, sich jetzt umfassend zu informieren, um alle Vorteile gegebenenfalls schon in der nächsten Heizperiode nutzen zu können. Als leidenschaftlicher Energiewendler belohnt er seine Kunden beim Umstieg auf einen Pelletkessel oder eine Solarthermieanlage für Heizung und Warmwasser mit einem Pellet-Smoker im Wert von 700 Euro. red/pr

