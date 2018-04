Hübsche Tischdeko zum Frühling

Hallo, ich bin Esther (Bild) aus Heidelberg. Ich bastle seit meiner Kindheit.

Mein Faible fürs handwerkliche Arbeiten hat von meinem Vater abgefärbt. Mit meiner Ausbildung zur Grafik- und Web-Designerin ergibt das eine gute Voraussetzung für meine DiY-Projekte (Do it yourself = Mach’ es selbst).

Seit 2014 veröffentliche ich meine Ideen in meinem YouTube-Kanal „Deko-Kitchen – Schöne Dinge einfach selber machen“.

Dann kam auch der Blog deko-kitchen.de dazu.