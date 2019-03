Hyazinthen-Zwiebeln in Wachs getaucht

Los geht’s! Bringen wir ein bisschen Frühlingsfrische in die Bude, und zwar mit Frühlingsblühern in Wachs.

Für diese Frühlingsdeko brauchen wir: einen Frühlingsblüher im Topf, Kerzen oder Kerzenreste – für sechs Hyazinthen habe ich zwei mittelgroße Stumpenkerzen gebraucht –, leere, saubere Marmeladengläser oder Konservendosen und einen Topf.

Kleiner Tipp vorab: Verwendet Blumen mit großen Blumenzwiebeln. Sie können ausreichend Wasser aufnehmen und sind standfest. Zuerst die Zwiebel etwa zwölf Stunden ins Wasser legen, damit sie genug Feuchtigkeit aufnehmen kann. Dann die Wurzeln abschneiden und die Blumenzwiebel gut trocken tupfen. Kerzen oder Wachsreste in der Farbe eurer Wahl bei kleiner Hitze schmelzen. Das funktioniert gut, wenn ihr die Kerzen in Stücke schneidet – dabei den Docht entfernen – und in Marmeladengläsern oder Konservendosen in einem Wasserbad mit siedendheißem Wasser schmelzt.

Wenn das Wachs etwas abgekühlt, aber noch flüssig ist, taucht ihr die Blumenzwiebel ein, bis sie komplett von Wachs bedeckt ist. Mehrmals wiederholen, bis das Wachs „deckt“ und euch der Farbton gefällt. Dann auf Backpapier oder Alufolie setzen und trocknen lassen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.03.2019