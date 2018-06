Immer der Sonne nach

Anzeige

„Die Lebensdauer einer Wiesen-Margerite ist nicht besonders lang“, ergänzt Doris Pöppel, Staudengärtnerin aus Stuhr bei Bremen. Daher rät sie Hobbygärtnern hingegen, die Samenstände nicht abzuschneiden. So können sich die Pflanzen selbst verbreiten und so der Bestand erhalten bleiben.

Auch im Garten lassen sich wiesenartige Gestaltungen anlegen. Allerdings sollte man hierbei beachten, dass die feinen Rhizomausläufer der Wiesen-Margerite empfindlich und die Pflanzen daher nur bedingt trittfest sind. „Der Wiesencharakter dieser Stauden wird durch Spornblumen (Centranthus) und Salbei (Salvia) malerisch verstärkt“, erklärt die Staudengärtnerin Pöppel. Von Vorteil für die natürliche Wirkung einer Bepflanzung ist auch eine lockere Verteilung beziehungsweise Mischung der einzelnen Arten.

Sommer-Margeriten sind die etwas üppigere Alternative zur Wiesen-Margerite. Sie stammen ursprünglich aus den Pyrenäen und tragen etwas größere Blüten auf eher festen Stielen. Die Botaniker führen diese Staudenklassiker unter dem Namen Leucanthemum Maximum-Hybriden, seltener auch als Leucanthemum Superbum-Hybriden bezeichnet.

Ihre Sorten unterscheiden sich vor allem in der Höhe und im Grad der Füllung der Blüten. „Gefüllte Blüten werden fast nicht mehr nachgefragt“, sagt Pöppel. Ihre Empfehlung unter den einfach blühenden Sorten ist Gruppenstolz. Sie ist gut standfest und hat einen kompakten Wuchs.

Bei Schnecken beliebt

„Sommer-Margeriten brauchen im Vergleich zu der heimischen Art einen deutlich nährstoffreicheren Boden und kommen auch mit etwas mehr Feuchtigkeit klar“, erläutert Pöppel. Allerdings sollte man berücksichtigen, dass der frische Austrieb im Frühling auch beliebt bei Schnecken ist.

Diese Pflanzgruppe ist deutlich langlebiger als die Wiesen-Margeriten. „Man kann aber beobachten, dass sie nach drei bis fünf Jahren deutlich blühfaul werden“, berichtet die Staudengärtnerin. Pöppel rät daher, die Pflanzen dann auszugraben, zu teilen und die Stücke getrennt wieder einzupflanzen. Hierbei ist es wichtig, den Standort zu wechseln. Eine gute Zeit für diese Arbeit ist das zeitige Frühjahr, wenn alle Stauden im Beet zurückgeschnitten sind und man Lücken für den neuen Standort gut ausmachen kann.

Als Begleiter für die Sommer-Margeriten empfiehlt Pöppel Stauden-Klassiker für den Bauerngarten. „Sommer-Phlox (Phlox drummondii) und Türkenmohn (Papaver orientale) passen gut zu den weißen Scheibenblüten“, findet die Expertin. Lupinen (Lupinus) und der Hohe Ehrenpreis (Veronica) sind harmonische Ergänzungen.

Wer am liebsten die Blüten für Sträuße ernten möchte, sollte die Margeriten extra in ein Beet setzen. Im ländlichen Raum werden diese Schnittstauden zum Beispiel gerne an die Ränder der Gemüsereihen gepflanzt, so dass man mit dem Messer leicht an die Horste herankommt. Im Hausgarten liegen die Beete für die Schnittblumen oft etwas verdeckt im hinteren Teil des Geländes.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.06.2018