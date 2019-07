Immer schön auf Abstand bleiben

Die Aufzucht von eigenem Gemüse im Garten hat Mitte Mai begonnen. Dann ist die Frostgefahr in Deutschland in aller Regel vorbei, und Saatgut wird gesät, vorgezogene Pflänzchen werden gesetzt. Wenige Sorten lassen sich auch jetzt, im Hochsommer, noch ausbringen.

Unabhängig von der Jahreszeit gilt: Der Abstand zur Nebenreihe ist bei vielen Gemüsesorten genauso wichtig wie zwischen den einzelnen Pflanzen. Sie brauchen ausreichend Platz im Beet zum Gedeihen – und sollten nicht eingeengt werden.

Radieschen

Zwischen den einzelnen Pflanzen sollten drei bis vier Zentimeter Abstand sein, der Reihenabstand sollte bei zehn bis 15 Zentimetern liegen.

Möhren

Zwischen den Pflanzen sollte der Abstand zwei bis drei Zentimeter betragen, der Reihenabstand bei 30 Zentimetern.

Zwiebeln

Sie kommen mit rund 30 Zentimeter Abstand von Reihe zu Reihe in den Boden. Zwischen den einzelnen Pflanzen sollten vier bis fünf Zentimeter liegen.

Angaben dazu, wie viel Platz die jeweiligen Gemüsearten brauchen, finden sich jeweils auch auf den Verpackungen des Saatgutes, man kann auch den Gärtner beim Kauf fragen.

Für das Ziehen von Saatgut in gleichmäßigen Rillen hat die DIY Academy in Köln einen Tipp: Über zwei Zinken einer Harke Stücke eines Schlauchs packen – so kann man zwei parallel liegende Rillen in immer gleichbleibendem Abstand ziehen.

Eine weitere Aussaathilfe lässt sich aus alten Weinkorken fertigen: Mehrere davon werden auf eine Holzleiste in gleichem Abstand geklebt. Diese dann einfach in die Erde drücken. Schon habe man die passenden Löcher für die Samen, erklärt die DIY Academy.

Interessante Lösungen sind auch Saatscheiben oder -bänder, die aus zwei Lagen Vliespapier mit den Samen dazwischen bestehen. Die Samen darin liegen schon in einem guten und zur Pflanze passenden Abstand zueinander und reifen so heran, dass man die Pflänzchen später nicht auseinandersetzen muss. Einfach das Band einpflanzen, nach Packungsangabe. Fertig. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.07.2019