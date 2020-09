Inspiration für Renovierungsarbeiten

Liebe Besucherinnen und Besucher,

wir begrüßen Sie herzlich zu den Mannheimer Morgen Immobilientagen, der etablierten Fachmesse für Immobilien, Neubau, Energie und Sanierung in der Metropolregion Rhein-Neckar. Nach ereignisreichen Monaten sind wir froh, unsere Türen wieder öffnen und Sie dank eines mit der Unterstützung von Experten aus dem Gesundheitswesen entwickelten Hygienekonzepts in unserem Haus empfangen zu können.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie ziehen sich durch alle Bereiche des wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Lebens und die Folgen sind aktuell nur schwer absehbar. Dies macht sich auch in der Immobilienbranche bemerkbar. Die Zahl der inserierten Wohnungen und Häuser zum Kauf und zur Miete ist seit Mitte März zurückgegangen und erholt sich nur langsam. Dennoch erweist sich der Markt für Wohnimmobilien nach aktuellen Schätzungen als robust und das Thema Homeoffice könnte zukünftig einiges an Bewegung in den laufenden Trend der Urbanisierung bringen. Auf den Immobilientagen haben Sie die Möglichkeit, ein breites Spektrum an Wohn- und Gewerbeimmobilien in der ganzen Region kennenzulernen und sich umfassend zu informieren. Alle Ihre Fragen rund um das Thema werden fachkundig beantwortet.

Gerade im privaten Bereich nutzen viele Besitzer von Eigenheimen diese Zeit aber auch für kleinere und größere Renovierungsarbeiten sowie diverse Kreativprojekte. Ob zur Inspiration oder auf der Suche nach konkreten Lösungsansätzen bieten die Immobilientage eine informative Ausstellung, ein umfangreiches Vortragsprogramm sowie diverse Sonderaktionen rund um das Thema Eigenheim.

Wir wünschen allen Besuchern und Ausstellern erfolgreiche Messetage und einen angenehmen Aufenthalt im Congress Center Rosengarten.

Bastian Fiedler, CEO m:con - mannheim:congress GmbH

Benedikt Füssel, COO m:con - mannheim:congress GmbH

Thorsten Frank, CFO m:con - mannheim:congress GmbH

