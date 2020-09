Kalk entfernen: Vorsicht bei Säure

Köln.Kalkränder in der Spüle sehen hässlich aus. Am besten rückt man ihnen mit Säure zu Leibe. Aber Vorsicht: Armaturen etwa reagieren darauf sensibel. Am besten informiert man sich, ob das Material Säure aushält, rät Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel. So ist bei Wasserhahn oder Duschkopf Vorsicht mit Essigsäure geboten, weil sie die Materialien angreifen kann. Das gleiche gilt beim Marmorbecken: Marmor besteht wie Kalk aus Calciumcarbonat – die Säure würde die Oberfläche beschädigen. Bei einer Edelstahlspüle kann man aber einen säurehaltigen Reiniger nutzen. Am besten vermeidet man aber Kalkflecken, indem man nach dem Spülen mit einem Tuch das Spritzwasser aufwischt. tmn

