Kalkulieren, sortieren, bieten

Berlin.Häuser kann man ersteigern. Damit sich Interessenten nicht verzocken und zu überhöhten Geboten verleiten lassen, sollten sie zunächst eine Kalkulation erstellen. Dazu rät der Verband privater Bauherren. Neben vorhandenem Budget und Kaufpreis sowie den Raten für das Darlehen sollten sie an weitere Kosten denken – etwa Kaufnebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchgebühren sowie bei Altbauten an Sanierungs- und Umbaukosten. Damit am Ende Traum und Realität übereinstimmten, empfehlen die Experten Interessenten, eine Art Matrix mit allen Wünschen zu erstellen: In welcher Gegend soll das neue Zuhause sein? Welche Infrastruktur ist wichtig? Braucht die Immobilie einen Garten? Wie hoch darf der Preis maximal sein? So sortiert man potenzielle Angebote schnell vor und erspart sich unnütze Besichtigungstermine. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018