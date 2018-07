Kauf will gut überlegt sein

Anzeige

DÜSSELDORF.Ob Allgäu, Schwarzwald, Rügen oder sogar Mallorca: In diesen Sommerferien werden wieder viele Deutsche daran denken, sich eine eigene Ferienimmobilie zuzulegen. Denn die Baugeld-Zinsen sind weiterhin niedrig, und die Investition verspricht Rendite mit Spaßfaktor. Aber noch mehr als bei der Immobilie zum Dauergebrauch sollten sich Käufer gut vorbereiten.

Eine Ferienimmobilie kann der Eigentümer während seines Urlaubes selber nutzen und so die Kosten für Hotel oder gemietete Immobilie sparen. Die restliche Zeit vermietet der Eigentümer an Feriengäste und erzielt, ganz ohne Mietpreisbremse, in der Woche das, was eine vergleichbare Wohnung oder ein vergleichbares Haus bestenfalls im Monat einbringt. So seien Renditen von acht Prozent möglich, rechnete jüngst ein Ferienvermietungsportal vor. Die Argumente der Immobilienmakler klingen vergleichbar. Allerdings sollten Käufer auf Folgendes achten:

Kaufpreis: Wer überteuert eine Ferienimmobilie erwirbt, wird sich mit guter Rendite und Wertsteigerung schwertun. Das Problem: Anders als zu Hause ist das vertretbare Preisniveau in der Fremde nicht so leicht abzuschätzen – vor allem dann, wenn mit hohen Ferienvermietungseinnahmen geworben wird. Auf der sicheren Seite ist der Käufer dann, wenn er dem Kaufpreis die Einnahmen einer potenziellen Dauervermietung an Einheimische gegenüberstellt. Zahlen dafür gibt es im Mietspiegel. Liegt der Kaufpreis bei einer Höhe bis zum 25-fachen einer jährlichen Kaltmiete, dürfte der Kaufpreis noch angemessen sein.