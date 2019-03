Kaufvertrag nur mit Notar

Berlin.Der Kaufvertrag für eine Immobilie sollte immer von einem Notar beurkundet werden. Denn mit einer notariellen Urkunde können Käufer später Sachmängelhaftungsansprüche geltend machen, erklärt die Notarkammer Berlin. Alle Eigenarten der Immobilie wie die Wohnfläche, die sich nur aus Exposés ergeben, aber nicht vertraglich festgehalten werden, berechtigen nicht zu nachträglichen Ansprüchen.

Alle Umstände, Eigenschaften und Merkmale, die für den Käufer eines Grundstücks oder Gebäudes bedeutsam sind, sollten mit dem Notar im Vorfeld erörtert werden. In diesen Verhandlungen sollte der Verkäufer erklären, zu welchen Zusicherungen und Garantien er bereit ist. Der Käufer hingegen sollte sich darüber klar werden, ob und zu welchem Kaufpreis er die Immobilie noch erwerben will, wenn der Verkäufer bestimmte Eigenschaften nicht zum Gegenstand einer vertraglichen Beschaffenheitsvereinbarung oder Garantie machen will. dpa

