Keller nur nachts lüften

Frankfurt.Fenster und Türen im Keller sollten an heißen Tagen geschlossen bleiben. Gelüftet wird besser nachts, rät die Hessische Energiespar-Aktion. Anderenfalls kann es zu Feuchteschäden am Mauerwerk kommen. Denn die kalten Wände und andere Bauteile im Untergeschoss kühlen die hereinströmende Luft rasch ab. Dies führt zur Kondensation des Wasserdampfes in der Luft. Das Kondenswasser durchfeuchtet den Putz und kann Schimmel fördern.

Die Experten raten Besitzern, im Sommer Kellerwände mit einem kleinen Laserthermometer zu messen, um ein Gefühl für die Temperaturen im Raum zu erhalten. Sind die Bauteile kühler als zwölf Grad, sollten von Mai bis September die Kellerfenster geschlossen bleiben. dpa