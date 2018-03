Kinderkunst mit Henri Matisse

Anzeige

Manchmal frage ich mich, ob die Erzieherin wirklich von meinem Kind spricht, wenn sie erzählt, dass Pauli beim Basteln ganz vertieft und ausdauernd gewesen ist. Zu Hause erlebe ich diese Ausdauer eher selten. Das hat mich nachdenklich gemacht: Warum ist mein Kind in der Kita so vertieft und hier nicht? Die Antwort kam in Gestalt einer Bastelaktion nach Henri Matisse um die Ecke.

Matisse konnte in seinen letzten Lebensjahren krankheitsbedingt nicht mehr lange stehen und war sogar auf den Rollstuhl angewiesen. Da er aber durch und durch Künstler war, fand er einen Weg, seiner Leidenschaft nachzugehen: „Cut Outs“ („Ausschnitte“). Er hat Formen aus buntem Papier ausgeschnitten und diese auf weiße Papiere geklebt. Manche sagen auch, dass er mit der Schere gemalt hat. Mir gefällt diese Umschreibung sehr.

Frau Wro und Co. Hallo! Ich bin Katharina, 32, Bloggerin, Mama sowie Französisch- und Sozialkundelehrerin. Ich wohne in der Nähe von Koblenz .

32, Bloggerin, Mama sowie Französisch- und Sozialkundelehrerin. Ich wohne in der Nähe von . Ich blogge, weil ich ein kommunikativer Mensch bin. Seit ich denken kann, liebe ich es zu basteln , backen , andere und mich zu beschenken und zu verwöhnen.

, , andere und mich zu und zu Ich schreibe vor allem über schöne, einfache Ideen zum Selbermachen . Außerdem stelle ich leckere Rezepte und tolle Geschenkideen vor.

. Außerdem stelle ich leckere Rezepte und tolle Geschenkideen vor. Meine Anleitungen und Rezepte sollen meinen Lesern ein „Wow“ entlocken und nicht zu aufwendig sein.

sollen meinen Lesern ein „Wow“ entlocken und nicht zu aufwendig sein. Info: Viel Spaß beim Stöbern auf www.frauwroundco.com

Also habe ich mit der Schere auf vielen bunten Papieren gemalt, Pauli teilweise auch. Wir haben allerlei bunte Formen ausgeschnitten, die Pauli anschließend auf ein weißes Papier geklebt hat. Ganz so, wie sie wollte. Ganz allein. Ich hätte gerne mitgemacht, aber meine Kleine wollte das gar nicht. Sie war vertieft, war ganz aufmerksam, die Zunge fest an die Mundwinkel gepresst, ließ sie den Kleber ganz langsam und vorsichtig über die Papierformen fahren. Alles, was ich gemacht habe, war das Drehen des weißen Blattes von Zeit zu Zeit, damit jede Blattseite ein paar „Cut Outs“ abbekommt. Entstanden ist ein wirklich schönes Bild, das nun in ihrem Zimmer hängt und bald in einen passenden Rahmen kommt.