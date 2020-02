Kleiner Gruß an Fasnachts-Fans

Fasnacht steht vor der Tür – mal wieder. Was wäre da passender als ein kleines „Helau again“ als Gruß an an alle Narren?

Helau! Habt ihr Konfetti und Kostüme schon am Start? Oder seid ihr Verweigerer? So wie ich. In Sachen Krapfen bin ich auf jeden Fall dabei. Man kann sich ja an Tagen, auf die man nicht so steht, die schönen Sachen rauspicken und sie sich – in diesem Fall – schön essen.

Ihr fragt euch, warum ausgerechnet von mir ein närrisches Printable kommt? Ganz einfach: Ich wollte euch unbedingt eins auf dem Blog zur Verfügung stellen. Und zu Ostern ist mir noch nichts eingefallen. Printables sind übrigens kostenlose Bilder zum Ausdrucken.

Also, ran an die Drucker, wenn ihr noch Deko für die Party braucht oder im Büro die Narren grüßen wollt. Dazu müsst ihr meinem Blog besuchen, auf den Link klicken (siehe beistehende Infobox) und schon ist alles startklar. Das Bild gibt’s natürlich „fer umme“, wie man bei uns sagt.

Wer es ausgedruckt hat, kann es sich einrahmen, so wie ich das getan habe. Oder einfach ohne Schnickschnack an die Pinnwand hängen. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß damit.

