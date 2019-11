Knollen ab in den Topf

Die Zwiebeln und Knollen der Tulpen, Narzissen und Krokusse lassen sich im Herbst auch in Töpfe setzen – sogar in kleine Gefäße. Sie müssen lediglich so groß sein, dass die Erdschicht im Topf dreimal höher ist als die Blumenzwiebel selbst, erläutert iBulb, ein Zusammenschluss von Betrieben der Zwiebelblumenbranche.

Außerdem sollte eine Dränage in den Topf passen: Eine Schicht aus alten Tonscherben, Blähton oder Kieselsteinen, in die überschüssiges Gießwasser ablaufen kann.

Die Pflanzung im Topf darf dichter als im Beet sein. Die Experten raten, maximal eine Zwiebelbreite Abstand zwischen den einzelnen Pflanzen zu halten. dpa-tmn

