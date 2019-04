Kreatives Muttertagsgeschenk

Liebe Töchter, Söhne und Ehemänner: Geschenke für eure liebsten Mamas müssen nicht teuer sein. Dieses hier geht schnell und ist günstig.

Entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten halte ich mich heute kurz. Schließlich ist bald Muttertag, und ihr seid ja hier, um ein Geschenk zu ergattern. Und heute heißt es wieder: „gratis ausdrucken statt teuer kaufen!“

Dieser Blogpost kommt also ohne viel Prosa aus, bringt dafür aber ganz viel Herz, Respekt und Bewunderung für die besten Mamas der Welt mit. Zum Muttertag habe ich ein Printable für sie und euch gestaltet, also ein kleines Poster im DIN-A-4-Format zum Ausdrucken. Zwei sogar! Ich konnte mich nicht entscheiden und überlasse die Entscheidung einfach euch. Was passt für eure Mama besser? „Best Mom“ oder „Love U Mom“?

Einfach ausdrucken

Die Bilder könnt ihr im Internetganz einfach als druckfähiges PDF aufrufen (siehe beistehender Info-Kasten), selbst ausdrucken oder drucken lassen. Das ist völlig kostenlos, solange ihr die Motive nur für private und nicht für kommerzielle Zwecke nutzt, könnt ihr sie so häufig drucken, benutzen, bewundern und verschenken, wie ihr lustig seid. Und jetzt schnell den Drucker anwerfen oder zum Copyshop eures Vertrauens eilen!

Ich wünsche euch am Muttertag einen wunderbaren Tag mit euren Müttern oder – wenn ihr selbst Mama seid – mit euren Kindern. Egal, in welcher Konstellation: Genießt den Tag. Und das sollte eigentlich für jeden Tag gelten!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019