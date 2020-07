Kühlschrank richtig putzen

Berlin.Der Kühlschrank ist der wichtigste Ort in der Küche, um frische Lebensmittel zu lagern. Allzu leicht kann er jedoch zur Brutstätte von Bakterien werden. Die Luft im Innern ist ständig in Bewegung, Keime, Pilzsporen und Bakterien können sich daher großflächig unter den Lebensmitteln verteilen. Daher ist es wichtig, den Kühlschrank regelmäßig zu putzen – und zwar am besten monatlich, wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft rät. Um Schmutz, Fett und mehr als 90 Prozent der Oberflächenkeime zu entfernen, reichen dazu ein frischer Putzlappen und warmes Wasser mit einem Spritzer milder Allzweckreiniger, Essig oder Spülmittel aus.

Auch bevor man Einkäufe im Kühlschrank verstaut, sollte man diese gründlich reinigen – so beugt man der Keim-Ausbreitung vor. Angebrochene Lebensmittel sollten luftdicht verpackt sein, verdorbene Lebensmittel unverzüglich aus dem Kühlschrank entfernt werden. dpa

