Landgericht untersagt Eiscafé

Frankfurt.Ladenräume dürfen nicht für alle Arten von Geschäften genutzt werden. Ein Eiscafé in einem Laden zu betreiben, kann unzulässig sein, entschied das Landgericht Frankfurt. Darauf verweist die Zeitschrift des Eigentümerverbandes Haus & Grund Berlin. Die Wohnungseigentümer-Gemeinschaft hat Anspruch auf Unterlassen, selbst wenn die Räume in der Teilungserklärung als Laden ausgewiesen sind. Die Richter erklärten, dass der Vertrieb von Speisen mit der Möglichkeit, diese an Ort und Stelle zu verzehren, nicht unter den Begriff Laden falle. Eine solche Nutzung verursache eine höhere Störung. dpa

