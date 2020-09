Langfristige Zinsbindung senkt Risiko

Berlin.Darlehen mit langfristiger Zinsbindung schützen vor steigenden Zinsen. Sie sind zwar meist um 0,3 bis 0,6 Prozentpunkte teurer als kurzfristige Kredite. Dafür brauchen Immobilienkäufer in einigen Jahren oft keine Anschlussfinanzierung, erklärt die Stiftung Warentest in ihrer Zeitschrift „Finanztest“. Die Experten analysierten zwei Modelle ohne Zinsrisiko: Bausparsofortfinanzierungen und Volltilgerdarlehen mit langer Zinsbindung. Sie fragten dafür über 70 Anbieter an. Das Ergebnis: Kredite mit langfristiger Zinsbindung – von 20 oder 30 Jahren – müssen nicht teuer sein.

So lag etwa bei einem überregionalen Anbieter das günstigste Volltilgerdarlehen mit 20 Jahren Zinsbindung bei 0,63 Prozent Effektivzins. Ein Darlehen mit 30 Jahre Zinsbindung und Topkonditionen gab es für 1,06 Prozent Effektivzins. Zum Vergleich: Bei einer günstigen Bausparsofortfinanzierung lag der Effektivzins für 18 Jahre bei 1,14 Prozent.

Günstige Alternative

Damit waren im Test die Spitzen-Angebote für Volltilgerkredite um einiges günstiger als die Kombi-Kredite der Bausparkassen. Grund dafür sei das Sonderangebot einer Bank gewesen, so die Tester. Betrachtet man die Ergebnisse ohne Sonderangebot, sei die Bausparsofortfinanzierung durchaus eine günstige Alternative zum Volltilgerdarlehen – allerdings für Laien eher kompliziert. Bei diesem Modell erhalten Kunden ein Vorausdarlehen. Dafür müssen sie nur Zinsen zahlen und besparen gleichzeitig einen Bausparvertrag.

Ist der Bausparvertrag zuteilungsreif, lösen das Guthaben und das Bauspardarlehen den Vorauskredit ab. Kreditnehmer sollten sich über das Modell vorab gut informieren: Zinsbindung des Vorauskredits und die Zuteilung des Bausparvertrags müssen gut aufeinander abgestimmt sein. Sonst kann es teuer werden. Bei beiden Modellen stehen die Raten in der Regel von Anfang bis Ende fest. Darlehensnehmer sollten also realistisch kalkulieren, welche Ratenhöhe sie sich auf Dauer pro Monat leisten können. tmn

